Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partiden istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, Fethullah Gülen Yapılanması'na mensup kişilerin "partiye sızmaya devam ettiklerini" iddia etti.

Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ ile iltisaklıdır" dedi.

"Bu hukuki bir gerçek, bunun tartışması yok" diye konuşan Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akrabalarınızın hemen hemen hepsi FETÖ ile ilintiliyse, telefon kayıtlarınızda FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefon görüşmeleri varsa ve bu görüşmelerin birisinde 'Ümit Özdağ'a bilgi verilmesini engelleyin, Kazakistan'da şu iş adamı Özdağ ile bilgi paylaşıyor onu susturun' diye talepte bulunuyorsa, evet bu arkadaş FETÖ ile iltisaklıdır."

İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık hakkında "gizlilik kararı olan bir FETÖ soruşturması" olduğunu öne süren Özdağ, Rize'de İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk'ün bu soruşturmanın olduğunu açıkladığı için görevden alındığını söyledi.