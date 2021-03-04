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Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti

04.03.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partiden istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, Fethullah Gülen Yapılanması'na mensup kişilerin "partiye sızmaya devam ettiklerini" iddia etti. Özdağ ayrıca, "Cumhur İttifakı'nın var olma nedeni İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tek başına seçime girmeye cesaretinin olmamasıdır" dedi.

İYİ Parti'nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partiden istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, Fethullah Gülen Yapılanması'na mensup kişilerin "partiye sızmaya devam ettiklerini" iddia etti.

Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ ile iltisaklıdır" dedi.

"Bu hukuki bir gerçek, bunun tartışması yok" diye konuşan Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akrabalarınızın hemen hemen hepsi FETÖ ile ilintiliyse, telefon kayıtlarınızda FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefon görüşmeleri varsa ve bu görüşmelerin birisinde 'Ümit Özdağ'a bilgi verilmesini engelleyin, Kazakistan'da şu iş adamı Özdağ ile bilgi paylaşıyor onu susturun' diye talepte bulunuyorsa, evet bu arkadaş FETÖ ile iltisaklıdır."

İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık hakkında "gizlilik kararı olan bir FETÖ soruşturması" olduğunu öne süren Özdağ, Rize'de İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk'ün bu soruşturmanın olduğunu açıkladığı için görevden alındığını söyledi.

'İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler'

Ümit Özdağ, ayrıca İYİ Parti'yi yönetenlerin partiyi, "CHP'nin uydu partisi haline getirdiklerini" söyledi.

"Cumhur İttifakı'nın var olma nedeni İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tek başına seçime girmeye cesaretinin olmamasıdır" diyen Özdağ, kararını şu sözlerle duyurdu:

"HDP ile aynı masada oturanlarla, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle örtük şekilde istila edilmesine karşı çıkmayanlarla, Atatürkçüleri ve Türk milliyetçilerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. İYİ Parti'den istifa ediyorum."

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Gülen yapılanması ile ilişkili olduğu iddiasında bulunduğu gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ümit Özdağ, 16 Kasım'da partiden ihraç etmişti.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Ocak'ta Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etmiş; Özdağ da bu kararla İYİ Parti'ye geri dönmüştü.

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise geçtiğimiz hafta parti kurma çalışması başlattığını ve Ümit Özdağ ile birlikte hareket ettiklerini söylemişti.

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