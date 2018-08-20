Ümit Özdağ: Kara Harp Okulu'nda kavga çıktı

İyi Partili Ümit Özdağ Cem TV'de katıldığı programda çarpıcı iddialarda bulundu. Özdağ, Kara Harp Okulu'nda cuma namazını hangi tarikatın imamının kıldıracağı konusunda kavga çıktığını öne sürdü.

'KONUYU MECLİS'E TAŞIYACAĞIM'

Özdağ ayrıca bu konuyu soru önergesi olarak meclise sunucağını belirtti.

