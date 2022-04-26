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Ümit Özdağ, Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum

26.04.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni bir Mansur Yavaş açıklaması geldi. Mansur Yavaş'ı destekleme kararıyla ilgili olarak iki neden açıklayan Özdağ, Yavaş'ın herkesten oy alabilecek potansiyelde olduğunu ve aday yapılmayacağı konusunda kendilerine bilgi geldiğini ifade etti.

Ümit Özdağ, Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığı Mansur Yavaş çıkışı sonrası sözlerine bir kez daha açıklık getirdi. Mansur Yavaş'ın herkesten oy alabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Özdağ, ikinci neden olarak ise Yavaş'ın aday gösterilmemesi konusunda karar alındığına dair bilginin kendilerine ulaşması olduğunu aktardı.

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"MANSUR YAVAŞ'I ADAY GÖSTERMEDİK"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Gündeme ilişkin konuşan Özdağ, merak edilen Mansur Yavaş çıkışıyla ilgili de yeni açıklama yaptı. Yavaş'ın herkesten oy alabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Özdağ, "İkinci nedenimiz, Mansur Bey'in aday gösterilmemesi konusunda bir kararın alındığı bilgisinin bize ulaşmasıydı." dedi.

Özdağ'ın açıklamasından satır başları:

"Dün bir basın toplantısında bu konuya açıklık getirdim. Burada da tekrarlıyım. Neden Mansur Yavaş Bey'i adaylığa davet ettik? Aday göstermedik. Gördüğümüz bütün temaslarımızdan Mansur Bey'in aday olduğu takdirde kazanma ihtimali çok çok çok yüksek olan tek kişi. Bu doğru mu, yanlış mı onu tartışmıyoruz. Ama Mansur Bey ismini biz göreve davet ettikten sonra yapılan bütün kamuoyu araştırmaları da, muazzam bir destek olduğunu ve bu desteğin sadece bir ittifakın seçmeniyle sınırlı olmayıp, bütün siyasi partilere oy veren AK Parti dahil seçmenden oy alabileceğini gösterdi. İkinci nedenimiz, Mansur Bey'in aday gösterilmemesi konusunda bir kararın alındığı bilgisinin bize ulaşmasıydı. Gelen tepkilerden de anladık ve teyid edildi ki, Mansur Bey'i aday yapmak istemiyorlar. Bunun detayına girmek istemiyorum.

"TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR RİSKİ ALMAMASI LAZIM"

CHP istemiyor, diğer ortaklardan da istemeyenler var. Bundan sonrası siyasi dedikoduya gireceği için siyasi nezaketsizlik olur. Biz Mansur Yavaş'ın yeniden masaya gelmesini ve kamuoyunda tartışılmasını istedik. Türkiye bir Ekmeleddin Bey meselesi yaşadı. Sonucu hep birlikte gördük. Ekmeleddin Bey açıklandıktan sonra seçmeni 'tıpış tıpış giderler' diye rencide edici cevaplar verildi. Daha sonra Abdullah Gül aday gösterilmek istendi. Ben o zaman İYİ Parti'deydim ve adaylığını ben reddettim Abdullah Bey'in adaylığını. Saadet Partisi, CHP onaylı Abdullah Gül'ü aday yapmak istendiği bize söylendi. Durum bu olunca, açık ara kazanacak tek aday Mansur Bey iken, 'O Ankara'da işine devam etsin' diye tasfiye edilmesi, antidemokratik ve Türkiye'nin elinden değişim şansını alıyor, riske atıyor. Türkiye'nin böyle bir riski almaması lazım."


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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ümit Özdağ Zafer Partisi

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