Ümit Özdağ kimi destekliyor, Kılıçdaroğlu'nu mu Erdoğan'ı mı? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Ümit Özdağ tarafından yapılacak son dakika açıklaması heyecanla bekleniyor. Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur için kime destek vereceğini bugün açıklayacak. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde oyların yüzde 49,52'sini, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinim 2. tura kalması sonrası Sinan Oğan'ın 28 Mayıs kararı gündem oldu. Oğan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Birçok kişi internette, "Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ümit Özdağ kimi destekleyecek, Kılıçdaroğlu'nu mu Erdoğan'ı mı?

ÜMİT ÖZDAĞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Ümit Özdağ cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur için kime destek vereceklerini bugün (23 Mayıs 2023 Salı) duyuracak.

Özdağ'ın konuya ilişkin açıklamayı saat 13.00'te yapması bekleniyor.

ÜMİT ÖZDAĞ KİME DESTEK VERECEK?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararını açıklamasının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 13.00'te benim tarafımdan yapılacaktır"

Ümit Özdağ cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur için kime destekleyeceklerini açıkladığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SİNAN OĞAN, ERDOĞAN'I DESTEKLEDİKLERİNİ DUYURDU

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oranında oy alan Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

Seçimlerde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı için, seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.



