Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Ümit Özdağ kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu ile açıklamalarda bulunacak

Ümit Özdağ tarafından yapılacak son dakika açıklaması için geri sayım devam ediyor. "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kimi destekleyecek?" sorusu bugün yanıt bulacak. Zafer Partisi lideri, Kılıçdaroğlu ile kameralar karşısına geçecek. İşte, Ümit Özdağ'ın kararını açıklayacağı saat...

ÜMİT ÖZDAĞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Ümit Özdağ, seçimlerin 2. turuyla ilgili kararını duyurmak üzere 23 Mayıs'ta yapacağı açıklamayı işaret etmişti. Özdağ, sürecin devam ettiğini, 23 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

Özdağ, dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Burada da şu ana kadar olumlu gelişen süreci son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bunu başarabilirsek yarın saat 11'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada açıklama yapmayı planlıyoruz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ı mı destekleyeceğini bugün saat 11.00'de açıklayacak.

ÜMİT ÖZDAĞ KİME DESTEK VERECEK?

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrilmişti.

Ümit Özdağ beklenen açıklamayı bugün saat 11.00'de yapacak.

ÜMİT ÖZDAĞ KILIÇDAROĞLU İLE AÇIKLAMA YAPACAK

Zafer Partisi'nin paylaşımında "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

SİNAN OĞAN, ERDOĞAN'I DESTEKLEDİKLERİNİ DUYURDU

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oranında oy alan Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

Seçimlerde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı için, seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.



