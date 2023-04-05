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Ümit Özdağ o videoyu paylaşıp Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Kapalı kapılar ardında ne sözler verildi?

05.04.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HDP'li Sırrı Sakık'ın bir videosunu paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özdağ paylaşımında "Kapalı kapılar arkasında ne sözler verildi? Zafer Partisi olarak bilmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ o videoyu paylaşıp Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Kapalı kapılar ardında ne sözler verildi?

Sinan Oğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösteren Ata İttifakı'nın ortaklarından Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek HDP'li Sırrı Sakık'ın videosunu paylaştı.

"SİZİ ATATÜRK'ÜN ÇİZGİSİNE DAVET EDİYORUM"

Özdağ paylaşımında, "Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürkçülere en ağır hakaretleri eden Sırrı Sakık 'Kapalı kapılar arkasında söylenenleri halka açıklayın' diyor. Kapalı kapılar arkasında ne sözler verildi? Zafer Partisi olarak bilmek isteriz. Erdoğan’ı emekli etmek ve Erdoğan’ın sığınmacılarını yollamak için Zafer Partisi HDP’ye değil, Türk Milleti’ne güveniyor. Sizi de Türk Milleti’ne güvenmeye ve Atatürk’ün çizgisine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


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