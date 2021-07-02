HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ partisinin kurulacağı tarihi açıkladı

Ümit Özdağ partisinin kurulacağı tarihi açıkladı

02.07.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, “26 Ağustos'ta Anadolu'ya girişimizin 950'nci yılında ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı ‘Ay Yıldız Hareketi' ama partimizin adını 26 Ağustos'ta kamuoyuyla ve değerli milletimizle büyük Türk milleti ile paylaşacağız” dedi.

Ümit Özdağ partisinin kurulacağı tarihi açıkladı

İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra bağımsız Adana milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte 'Ayyıldız Hareketi'ni başlatan bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, Eskişehir’deki kafede harekete destek verenlerle bir araya geldi.

Son Dakika: Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladıSon Dakika: Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

"BU ÜLKEYE İHANET EDENLERLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Parti ismini 26 Ağustos’ta açıklayarak, partiyi resmen kuracaklarını duyuran Özdağ, “Biz 26 Ağustos'ta Anadolu'ya girişimizin 950'nci yılında ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı ‘Ay Yıldız Hareketi' ama partimizin adını 26 Ağustos'ta kamuoyuyla ve değerli milletimizle büyük Türk milleti ile paylaşacağız. Aynı gün partimizin programını, kurucular kurulunu da Türk milletine takdim edeceğiz. 'Ay Yıldız Hareketi', Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin, vatanseverlerin, İstiklal Harbi felsefesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini benimseyen bütün vatanseverlerin partisidir. Bütün Türk milletini sevgiyle dostlukla kardeşlikle kucaklıyoruz. Tabi kucaklamadıklarımız da var, düşman olduklarımız da var, mücadele edeceklerimiz de var. Bu ülkeye ihanet edenlerle mücadele edeceğiz. Bu ülkeye tuzak kuranlarla mücadele edeceğiz. Emperyalizme ruhunu satanlarla mücadele edeceğiz. Onların oylarını da desteklerini de övgülerini de istemiyoruz” dedi.

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalarİYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye geliyor! Tarih belli olduTürkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Cinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçtiCinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçti
Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası'yla ilgili açıklamaErdoğan'dan Tank Palet Fabrikası'yla ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
afyon milletvekili SAYIN KUBİLAY SEN ÇOOK YAŞA

En Çok Okunan Haberler

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.