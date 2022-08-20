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  4. Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği alevlendi! 'Bugün açıklayacağım' diyen Özdağ, Soylu'ya böyle seslendi: Cevabımı bekle

Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği alevlendi! 'Bugün açıklayacağım' diyen Özdağ, Soylu'ya böyle seslendi: Cevabımı bekle

20.08.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki 'Suriyeli mülteciler' polemiği yeniden alevlendi. Bakan Soylu'nun katıldığı canlı yayında paylaşılan bir görsel sonrası Özdağ'dan flaş bir açıklama geldi. Bugün vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını Trabzon’da açıklayacağını belirten Özdağ, Bakan Soylu'ya seslenerek "Cevabımı bekle" diye yazdı.

Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği alevlendi! 'Bugün açıklayacağım' diyen Özdağ, Soylu'ya böyle seslendi: Cevabımı bekle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz katıldığı canlı yayında paylaşılan 'Türk vatandaşlığı kazananlar' bilgilendirmesinde "Afganistan uyruklu 39 bin 294 kişi" yazmasıyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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ÜMİT ÖZDAĞ: BUGÜN AÇIKLAYACAĞIM

Daha önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü önüne gelen ve İçişleri Bakanı Soylu ile Suriyeli mülteciler üzerinden polemik yaşayan Özdağ, paylaşımında "Soylu dün Afganlarla ilgili verdiğim sayıyı doğruladı" diye yazdı.

Bugün vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını Trabzon’da açıklayacağını belirten Özdağ, İçişleri Bakanı Soylu'yu hedefine aldı. Bakan Soylu'ya seslenen Özdağ, "Cevabımı bekle" ifadelerini kullandı.

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