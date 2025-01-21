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  4. Ümit Özdağ tutuklandı, Cemal Enginyurt çılgına döndü: 'Beni de tutuklayın'

Ümit Özdağ tutuklandı, Cemal Enginyurt çılgına döndü: 'Beni de tutuklayın'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.01.2025 21:41
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklama haberi sonrası Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında karara tepki gösterdi. Çılgına dönen Enginyurt, "Lanet olsun böyle hukuka, bu nasıl bir anlayış? Tutuklayın hepimizi, gelin. Beni de tutuklayın" dedi.

Ümit Özdağ tutuklandı, Cemal Enginyurt çılgına döndü: 'Beni de tutuklayın'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ başlatılan soruşturma kapsamında dün Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti. Bugün adliyeye sevk edilen Özdağ halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KARARA İSYAN ETTİ: "BENİ DE TUTUKLAYIN"

Tutuklama haberi sonrası Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında karara tepki gösterdi. Enginyurt şunları ifade etti:

"Yazıklar olsun, böyle adalete, hukuka... Bir partinin genel başkanını tutuklayan zihniyete yazıklar olsun. Artık bu ülkede yaşama hakkımız kalmadı, demokrasi, hukuk kalmadı ya... Lanet olsun böyle hukuka, bu nasıl bir anlayış? Tutuklayın hepimizi, gelin. Beni de tutuklayın."

Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt Ümit Özdağ
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