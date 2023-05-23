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Ümit Özdağ yarın saat kaçta açıklama yapacak? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı oy isteyecek? Yarın belli oluyor

23.05.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimine gidilecek. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklamasının ardından Ümit Özdağ'dan karşıt bir açıklama gelmiş ve bu desteğin Zafer Partisi'ni bağlamadığı ve Ata İttifakı'nın dağıldığını açıklamıştı. Bugün sürece dair açıklama yapan Ümit Özdağ, kararı yarın açıklayacağını belirtti. Peki, Ümit Özdağ yarın saat kaçta açıklama yapacak? Ümit Özdağ Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı destek verecek?

Ümit Özdağ yarın saat kaçta açıklama yapacak? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı oy isteyecek? Yarın belli oluyor

Ümit Özdağ açıklamalarıyla, Sinan Oğan'ın kararını açıklamasının ardından gündem oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Akşam saatlerine doğru da 13. cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özdağ'dan kimi destekleyeceklerini açıklayacağı saat ile ilgili bilgilendirme geldi. İşte Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceğine dair detaylar...

ÜMİT ÖZDAĞ YARIN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için parti merkezinden açıklama geldi. Zafer Partisi Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun yarın parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yarın saat 11.00'de ortak basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu ile mutabakat metni üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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Zafer Partisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecektir" ifadelerine yer verildi.

ÜMİT ÖZDAĞ ERDOĞAN'A MI KILIÇDAROĞLU'NA MI DESTEK VERECEK?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında vereceği kararı 24 Mayıs Çarşamba (yarın) saat 11.00'de açıklayacak.

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Sinan Oğan Zafer Partisi

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