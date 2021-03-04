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Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor? İYİ Parti'den istifa etmişti, flaş iddia

04.03.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor? İYİ Parti'den istifa etmişti, flaş iddia

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Fatih Altaylı, Özdağ'ın yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu belirtti.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bugün kameraların karşısına geçerek İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Daha önce partisinden ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen Özdağ, yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

AKŞENER İÇİN SERT SÖZLER

Akşener'in, kendisinin parti içindeki FETÖ ile mücadelesinden rahatsız olduğunu ileri süren Özdağ, "Bana yönelik Meral Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları bile, 'Özdağ'ın gizli planı var' demesinler diye ziyaret etmedim. Vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı; FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız etmiş. İYİ Parti'nin iktidar olabilmesi için mart seçimlerinden 5 ay önce Akşener'e 7 sayfalık bir raporla İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlattım. Akşener, bu teklifimi reddetti" dedi.

AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA: BAŞARILAR DİLİYORUM

Özdağ'ın istifası sonrası gazetecilerden gelen soruyan yanıt veren Akşener ise "Kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum. Bu an itibarıyla yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir; ayrı bir yoldan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı, bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem, millettir, hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladıSon Dakika: Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

FLAŞ İDDİA: ÜMİT ÖZDAĞ YENİ PARTİ KURACAK

Ümit Özdağ'ın istifası sonrası siyaset kulislerini hareketlendirecek bir iddia ortaya atıldı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Özdağ'ın yeni bir siyasi parti kuracağını iddia etti. Özdağ'ın hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Altaylı, Muharrem İnce ile bir temasın ise olmayacağını ifade etti.

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Fatih Altaylı İYİ Parti

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