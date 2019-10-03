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"Ümit ülkesi haline geldik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:07 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun: - "Biz ümit ülkesi haline geldik. Gözler ülkemize çevrilmiş vaziyette"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, "Biz ümit ülkesi haline geldik. Gözler ülkemize çevrilmiş vaziyette." dedi.

Argun, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Karabük Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 19-22 Ekim tarihlerinde 3. Afrika Dini Müslüman Liderler Zirvesi'ni yapacaklarını söyledi.

Zirvenin birincisi ve ikincisinin İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Argun, "Zirve yine İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapılacaktır. Zirveye Afrika'da bulunan 50'den fazla İslam ülkesinin liderleri gelecek." diye konuştu.

- "Hamiyetperver Anadolu insanımızın cömertliği tescillendi"

Argun, Türkiye'nin 2017'de dünyada en fazla dış yardım yapan ülke unvanını aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu kerim devlet anlayışımızın hamiyetperver Anadolu insanımızın cömertliği tescillendi. İnsanların Afrika'ya sömürmek için gittiği, dış yardım adı altında orayı yeni bir koloni haline getirmek için kirli hesapların peşinde olduğu bir dönemde o bölgeye garazsız bir şekilde yardım ettik. 'İnsanların en hayırlısı insanlığa en faydalı olandır' hadis-i şerifini kendisine rehber edinerek milletimizin cömertliğini o coğrafyalara taşıyoruz."

Argun, "Yüz yıl önce kopan bir hikayeyi yeniden yazmaya, yeniden gönül coğrafyamızdaki o insanlarla bir araya gelmeye ve onların gönüllerine girmeye gayret ediyoruz. Biz ümit ülkesi haline geldik. Gözler ülkemize çevrilmiş vaziyette." ifadesini kullandı.

Konferans sonrasında Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Argun'a plaket takdim etti.

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası Diyanet İşleri Bakan Yardımcısı Selim Argun Karabük

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