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Ümit Uygun, Aleyna Çakır’ı darp ederek bayılttığı görüntüye ilişkin savunma yaptı

25.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’i darp ederek bayılttığı anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan Esen’in erkek arkadaşı Ümit Uygun, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’i darp ederek bayılttığı anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan Esen’in erkek arkadaşı Ümit Uygun, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mahkemede yaptığı savunmasında "Tokat attığım doğru" diyen Uygun, "Bir tokatla neden bayıldı" şeklindeki soruya "Astım hastası olduğu için tokatla birlikte bayıldı" cevabını verdi.
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Esen’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatırken, Esen’in ölümünden yaklaşık 2 ay önce Uygun tarafından darp edildiği ve bu nedenle Uygun ile arkadaşı Enes Ö.’den şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Uygun hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından, Enes Ö. hakkında ise "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan dava açtı.
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Uygun, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Diğer tutuksuz sanık Enes Ö., taraf avukatları ile Esen’in yakınları duruşmada hazır bulundu. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunması sorulan Uygun, suçlamaları kabul etmediğinin belirterek, "Biz o evde birlikte yaşıyorduk. Elektrik, su faturası bile benim üzerime. O gün Sema, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Ben o sırada evde değildim. Beni kızdıracak sözler sarf edip bana küfür etti. Ben de sinirlenerek Enes’le birlikte eve gittim. Zile bastık. Bizi delikten gördükten sonra kapıyı kendi açtı. Konut dokunulmazlığını ihlal etmedim. Normal şekilde içeriye girdik. Olaydan iki gün önce kendisiyle tartışıp ayrılacak gibi olmuştuk. Yine aynı sebepten tartışmaya başladık. Hakaret, darp, tehdit olmadı. Tartışmanın uzamaması için Enes’le evden ayrıldık. Çıkarken herhangi bir şey olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
Mahkeme hakimi, Uygun’un emniyette verdiği ifadesinde Esen’e tokat attığını söylediğini hatırlattı. "Tokat attığım doğru" diyen Uygun, "Bir tokatla neden bayıldı" şeklindeki soruya ise "Astım hastası olduğu için tokatla birlikte bayıldı" cevabını verdi.
Hakim, olaya tanık olan Esen’in arkadaşı Merve A.’nın savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ümit, Sema baygın haldeyken canlı yayın yapıp ’Sema nakavt öyle olmaz böyle olur’ dedi" şeklinde beyanda bulunduğunu anımsattı. Uygun, buna ilişkin ise "Alkolün etkisinde olduğum için ne söylediğimi tam hatırlamıyorum. Ancak kesinlikte tehdit, darp ve hakaret etmedim" dedi.

"Ümit tokat atınca bayıldı"
Tutuksuz sanık Enes Ö. ise "Eve girdikten sonra Sema ile Ümit tartışmaya başladı. İkisi de birbirine küfür ediyorlardı. Tehdit yoktu. Salona girdiğimde, Ümit tokat atınca bayıldı. Daha sonra Ümit, 15 veya 20 saniyelik bir canlı yayın açtı. Canlı yayında, ’öyle yapılmaz böyle yapılır’ dedi. Canlı yayındaki kastı nedir bilmiyorum. Arkadaşı Merve ’siz çıkın ben ilgilenirim’ dedi. Sema ile Ümit aynı telefonu kullanıyordu. Canlı yayının yapıldığı sosyal medya hesabı Sema’ya aitti" ifadelerini kullandı.
Taraf avukatlarının beyanlarının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme, Uygun’un ifade ettiği gibi Esen’le birlikte aynı evde yaşayıp yaşamadığının tespiti için elektrik ve doğalgaz faturalarının istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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