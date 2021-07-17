Ümitcan Uygun: Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Uygun tahliye edildi

Ankara'da geçen yıl evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 10 Ocak'ta gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

DHA'nın haberine göre Ümitcan Uygun'un avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Uygun, Ankara 1'inci Sulh ceza Mahkemesi kararıyla dün gece tahliye edildi.

Tahliye kararını Uygun'un avukatı Çağatay Cengiz, Twitter hesabından duyurdu. Cengiz, "Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da uyuşturucu madde kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanan Ümitcan Uygun ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 'soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı geçemez' hükmü karşısında, şüpheli Uygun hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 16 Temmuz'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve CMK'nın 109'uncu ve devamı maddeleri gereğince adli kontrol altına alınmasına karar verildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Umitcan Uygun hakkında Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor.

Ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan dava da devam ediyor. Uygun ve Enes Ö. bu davada tutuksuz yargılanıyor.

Aleyna Çakır davası

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu.

Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise Çakır'ın ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Esen'in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda, Sema Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.

Daha sonra da Esen'in otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması için Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alınmasına karar verildi.

Uyuşturucu kullanırken görüntülerinin sosyal medyada yer alması ardından düzenlenen operasyonda önce gözaltına alınıp sonra tutuklanan Ümitcan Uygun'dan, cezaevine sevk edilmeden önce DNA örneği alınmıştı.