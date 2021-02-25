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Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı: Bir kez tokat attım, bayıldı

25.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı: Bir kez tokat attım, bayıldı

Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce darbetmesiyle ilgili sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davanın görülmesine başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Uygun, "Bir kez tokat attım, astım hastası olduğu için bayıldı" dedi.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce 17 Nisan’da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikâyetçi olmuştu. Bu soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

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İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Hakkında, farklı suçlamalarla çok sayıda soruşturma yürütülen, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun, ilk kez açılan bir dava kapsamında, Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karsısına çıktı. Ümitcan Uygun, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Diğer tutuksuz sanık Enes Ö., taraf avukatları ile Sema Esen’in yakınları duruşmada hazır bulundu.

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SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunması sorulan sanık Ümitcan Uygun, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Konut dokunulmazlığını ihlale ilişkin, biz o evde birlikte yaşıyorduk. Elektrik, su faturası bile benim üzerime. O gün, Sema sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Ben o sırada evde değildim. Beni kızdıracak sözler sarf edip, bana küfür etti. Ben de sinirlenerek, Enes’le birlikte eve gittim. Zile bastık. Bizi delikten gördükten sonra kapıyı kendi açtı. Normal şekilde içeriye girdik. Olaydan 2 gün önce kendisiyle tartışıp ayrılacak gibi olmuştuk. Yine aynı sebepten tartışmaya başladık. Hakaret, darp, tehdit olmadı. Tartışmanın uzamaması için Enes'le evden ayrıldık. Çıkarken herhangi bir şey olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

TOKAT ATTIĞINI KABUL ETTİ

Savunmasının ardında hakimin, poliste verdiği ifadesinde tokat attığını söylediğini hatırlatması üzerine, "Tokat attığım doğru" dedi. Bir tokatla neden bayıldığı yönündeki soruya ise sanık Uygun, "Astım hastası olduğu için tokatla birlikte bayıldı" cevabını verdi. Hakimin, olaya tanık olan Merve A'nın savcılıkta verdiği ifadesinde "Sema baygın halde iken Ümitcan Uygun canlı yayın yapıp 'Sema nakavt öyle olmaz böyle olur' dedi" yönündeki ifadesini sorması üzerine, sanık Uygun, "Alkolün etkisinde olduğum için ne söylediğimi tam hatırlamıyorum. Ancak kesinlikte tehdit, darp ve hakaret etmedim. Daha sonra da evden çıktık" dedi.

'15-20 SANİYE CANLI YAYIN YAPTI'

Diğer sanık Enes Ö. ise, "Eve girdikten sonra Sema ile Ümit tartışmaya başladı. İkisi de birbirine küfür ediyorlardı. Tehdit yoktu. Salona girdiğimde, Ümitcan tokat atınca bayıldı. Ümitcan 15-20 saniyelik bir canlı yayın açtı. Canlı yayında, ‘öyle yapılmaz böyle yapılır’ dedi. Canlı yayındaki kastı nedir bilmiyorum. Arkadaşı Merve ‘siz çıkın ben ilgilenirim’ dedi. Sema ile Ümitcan aynı telefonu kullanıyordu. Canlı yayının yapıldığı sosyal medya hesabı Sema’ya aitti” dedi. Sanık Uygun’un avukatı, suçlamaları kabul etmediklerini, Sema Esen’in olaydan sonra şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

AVUKAT: DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLSİN

Sema Esen’in ailesinin avukatı ise, her iki sanığın da çelişkili ifadeler verdiğini, bu nedenle olay günü Sema Esen’le olan telefon irtibatlarının ve hangi telefondan görüştüklerinin tespiti için HTS kayıtlarının istenilmesini, ayrıca olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu, bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vererek, dosyanın ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti. Savunma ve bayanların ardından ara kararını açıklayana mahkeme, sanığın ifade ettiği gibi Sema Esen’le birlikte aynı evde yaşayıp yaşamadığının tespiti için elektrik ve doğalgaz faturalarının istenilmesine karar verdi. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilme talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

DHA

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