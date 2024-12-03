Ümitcan Uygun ile dikkat çeken gelişme! O görüşe uyulmadı, karar verildi

Esra Hankulu, Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinde 5 Ağustos 2021 tarihinde ölü bulunmuştu. 2020 yılında Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen’in şüpheli ölümüyle Türkiye’nin gündemine düşen Ümitcan Uygun’un Esra Hankulu ile geceyi evde geçirdiği tespit edilmişti. Bunun üzerine Uygun gözaltına alınmış, “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Uygun hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılmış, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Ümitcan Uygun "kasten yaralama" neticesinde ölüme neden olma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İlk derece mahkemesince kurulan hükme yönelik cumhuriyet savcısı, Hankulu’nun ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kararı istinafa taşımıştı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiş, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.
Ekol TV'den İlker Durak'ın haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun’un eyleminin nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğunu, bu gerekçeyle Uygun’un müebbetle cezalandırılması yönündeki görüşünü Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderdi.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tebliğnamedeki bozma görüşüne katılmadı. Uygun hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.