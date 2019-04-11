UMKE ekiplerinden deprem tatbikatı

Erzurum, Erzincan, Bayburt ile Ardahan'da çalışan ve gönüllü olarak UMKE'de görev alan 23 sağlık personeli, afet olaylarına hazır olmaları amacıyla Bayburt'ta 5 günlük teorik eğitimin ardından deprem ve yangın olaylarına müdahale sırasında yapılması gerekenler konusunda pratik eğitim almak için Erzincan'ın Bayırbağı köyünde kamp kurdu.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir araya gelen ve 4 ayrı ilde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) deprem tatbikatı yaptı.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan Erzincan UMKE Afet Sorumlusu Ahmet Bozdaş, 4 ilden katılan sağlık çalışanlarına UMKE olarak 5 gün Bayburt'ta, 3 gün de Erzincan'da temel modül eğitimi verdiklerini söyledi.

Bozdaş, eğitimlerin önemine işaret ederek, şunları ifade etti:

"Katılımcılara sahada afet durumlarında medikal müdahale eğitimlerinin yanı sıra afet psikolojisi eğitimleri veriyoruz. 8 günlük eğitimde katılımcıları tamamen afete hazırlamış oluyoruz. Ekiplerimizin tamamı gönüllü sağlık personelinden oluşmakta. Bu personel asli işlerinin yanında afet ya da bir görev olduğunda görev alıyor. 10 kişinin verdiği eğitimi 23 personel aldı."

Eğitimlere Ardahan'dan katılan 112 Acil Sağlık görevlisi Rüveyda Özsürer, "Her anlamda karşılaşabileceğimiz her türlü hasta ve zorluğa karşı eğitim aldık. Bu eğitimlerin bir kısmı salon bir kısmı da sahada yapıldı. Saha eğitimi uygulamalı olarak alabileceğimiz en iyi eğitimdi. Eğitimde hastaya en iyi şekilde müdahale edebilmek için gerekli donanımlarımız vardı." diye konuştu.

Bayburt'ta görevli 112 Acil Sağlık çalışanı Nurullah Kaya, ehil kişilerden aldıkları eğitimin yaptıkları tatbikatın da başarılı geçtiğini anlattı.

