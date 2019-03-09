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UMKE hem hastaları hem de öğretmenleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 09:05 | Son Güncelleme

Bingöl’de tipide hasta kurtarmaya giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) iki ayrı noktada mahsur kalan toplam 20 öğretmeni de kurtardı.Karlıova ilçesinde önceki gün etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Taşlıçay köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi, UMKE tarafından evinden alındı.

Bingöl’de tipide hasta kurtarmaya giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) iki ayrı noktada mahsur kalan toplam 20 öğretmeni de kurtardı.
Karlıova ilçesinde önceki gün etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Taşlıçay köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi, UMKE tarafından evinden alındı. İlçeye dönüş yolunda 9 öğretmenin tipiden dolayı araçlarının yolda kaldığını gören UMKE, onlarıda paletli ambulansa alarak ilçe merkezine getirdi.
Yine aynı ilçeye bağlı Bahçeköy’de rahatsızlanan kronik böbrek hastası Bayram Şahin’in ailesi köy yolunun kapalı olmasından dolayı sağlık ekiplerine haber verdi. Köye paletli ambulansla giderek Şahin’i alan UMKE, yine dönüş yolunda tipiden dolayı mahsur kalan 11 öğretmeni de kurtarıp ilçe merkezine getirdi.
Hasta ve öğretmenler, UMKE’ye teşekkür etti.

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