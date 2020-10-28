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UMKE nedir? UMKE'ye kimler başvuru yapabilir?

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2020 09:28 | Son Güncelleme

Gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) doğal afet ve kazalarda her zaman yardıma hazırdır. İhtiyaç olan her anda can kurtarmak için görevde olan UMKE nedir, UMKE ekiplerinde kimler yer alabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...

UMKE nedir? UMKE'ye kimler başvuru yapabilir?

İçindekiler

  • Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Özellikleri
  • UMKE Ekibine Kimler Katılabilir?
  • Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine Katılmak İçin Ne Yapılmalıdır?
  • Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)’nin Görevleri

Her türlü afette, sağlık faaliyetlerini yürütmek için bölgeye giden ve büyük bir azimle çalışmalarını sürdüren UMKE ekibi Türk sağlık personellerinden oluşmaktadır. UMKE ekibi hem yurt içinde hem de gerektiğinde yurt dışında göreve hazırdır.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Özellikleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi kısaltılmış adı ile UMKE medyadan gelen doğal afetlerde, yaralanan ya da zarar gören insanların hayatlarını kurtarmak için giden tıbbi bir ekiptir. Aynı zamanda UMKE gönüllü olarak çalışan insanların bir araya gelmesinden meydana gelmiştir. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyette bulunur.

UMKE Ekibine Kimler Katılabilir?

UMKE hakkında merak edilen detaylardan biri de bu ekibe kimlerin katılabileceği yönündedir. İşte bu ekibe katılacak kişilerin sahip olması gerekenler:
Kendi alanlarında çeşitli birimlerde çalışmayı sürdüren ve kendi görevleri tanımlarının gerektirdiği asli işleri yapan gönüllü sağlık çalışanlar arasından seçilerek ekibe dahil edilir.
Seçilen görevliler UMKE tarafından çeşitli tarihlerde belirlenen eğitim ve faaliyet programına uygun olarak yıl içerisinde bu eğitim ve faaliyetlere katılır ve yapılan tatbikatlarda bulunur.
UMKE personeli yapılan tatbikatlar ve verilen eğitimler içerisinde gerektiği zamanlarda olağan dışı olay ve durumlara müdahale edebilir.
Kendi alanında asli işinde çalışmaya devam eden UMKE faaliyetlerini yürüten çalışanlar, bu faaliyetleri valilik ve bakanlık görevlendirmeleri ile gerçekleştirir.
Umke açılımı olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi içerisine bakanlık ve valilikçe görevlendirilmemiş olan ve resmi ya da özel kurumlarda çalışmaya devam eden sağlık personelleri de katılabilir. Bu katılımda katılacak olan personelin kıyafet ve donanımları kendilerince karşılanır. Gönüllü olarak katılan bu personellerin eğitimleri bakanlık tarafından verilir.
Sadece sağlık personelleri değil Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi içerisinde çalışanlara destek olmak amacıyla sivil kişiler de bu ekibe dahil olabilir. UMKE üyesi olan sivil kişilerin katılacakları tüm faaliyetler ile ilgili harcamaları ve masrafları kendileri tarafından karşılanır.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi içerisinde sadece sağlık personellerinden oluşan bir ekip yoktur. UMKE’de sahada yapılacak görevlendirmeler ve müdahaleler için tatbikatlarda gerekli olacak olan ulaştırma, lojistik ve teknik işlerin yapılabilmesi amacıyla farklı alanlarda da ekipler kurulmaktadır. Böylelikle UMKE destek ekipleri oluşturulur. Bu alanlardaki ekiplere katılacak olan personellerin üyeliğinde gönüllülük esastır.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine Katılmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Çeşitli afet bölgelerinde hayat kurtaran ekip rolünde olan UMKE, ülkemiz için oldukça yararlı bir kuruluştur. Bu ekip personelleri gerçekleştirdikleri müdahaleler ile birçok insanın hayatına dokunmaktadır. Bu ekibe dahil olabilmek için her şeyden önce gönüllü olmak gerekmektedir. UMKE başvuru işlemleri oldukça basittir. UMKE ekibine katılmayı düşünen kişiler öncelikle bu isteklerini beyan eden bir dilekçe ile Sağlık Müdürlüğü’ne gitmelidir. Dilekçe ile müdürlüğe başvuruda bulunan personel UMKE personeli için oluşturulan kayıt formunu doldurur. Bilinmelidir ki umke başvuru şartlarında ekiplere katılmak için başvuran ve seçilen insanların yapılan tüm faaliyetlere katılması ve tüm görevleri yerine getirmesi yer almaktadır. Oldukça önemli bir görevi yerine getirecek bu ekibin bir parçası olabilmek için tüm şartları sağlamak gerekmektedir.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)’nin Görevleri

Birçok hayata dokunan ve hayat kurtaran bu ekip ülkemiz için oldukça değerlidir. Bu ekibin afetlerde ve kazalarda yapması gereken bir takım görevler vardır. UMKE’nin yapmış olduğu görevler:

Afetlerde ya da kazalarda hem mesleki hayatlarında hem de UMKE için bakanlıkça almış oldukları eğitim ve donanımla kazaya uğrayan vatandaşlara olabilecek en kısa sürede kabiliyetlerini ve ellerinde olan imkanları kullanarak en uygun yöntem ile müdahale etmek.

Kaza ve afet içerisinde yaralanmış vatandaşlara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek kurtardıkları vatandaşları en kısa sürede tedavi merkezlerine nakil ettirmek.

Yaralı vatandaşların acil tedavi ünitelerine nakil olmasını sağlamak için, vatandaşları ambulans ya da diğer nakil araçlarındaki görevlilere teslim etmek.

Meydana gelen afetlerde ya da kazalarda alanda bulunan diğer sağlık ekiplerinin sunmuş olduğu tıbbı yardımların yetersiz olduğu yerlerde ve durumlarda UMKE ekibi personelleri kendilerinin donanım, eğitim imkanları ve personelleri de dahil olmak üzere gerekli desteği sağlamak.

İhtiyaç duyulan her türlü sağlık hizmetine destek vermek.

Meydana gelen afetlerde ya da olağan dışı durumlarda olay yerindeki sağlık ile ilgili hizmetlerin yönetimini yapmak.

Gereken tıbbı müdahale, triaj, nakil hazırlığı, gerekli olan kayıtlar ve haberleşme gibi süreçleri en iyi şekilde yönetmek.

Meydana gelen olay ile ilgili olarak afet birimi ya da gerekli görülen diğer tüm yerler ile sürekli iletişim halinde olmak, haberleşmeyi sağlamak.

Afet ya da olağan dışı durumda olay yerindeki faaliyetin gerektirdiği şekilde ilgili olan kurum, kuruluş ve diğer ekipler ile koordineli bir şekilde çalışmak.

Eğer gerekli görülür ise sadece yurt içerisinde değil, yurt dışında meydana gelmiş olan afetlerde ya da kazalarda da sağlık hizmeti vermek üzere görev yapmak.

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