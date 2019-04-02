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UMKE'den Mozambik'e sağlık desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı UMKE, Idai kasırgasının ardından salgın hastalık riski taşıyan Mozambik'e 10 bin kişiye yetebilecek kadar tıbbi malzeme yardımında bulundu

BEİRA (AA) - İSMET KARAKAŞ - Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Idai kasırgasının ardından salgın hastalık riski taşıyan Mozambik'e, 10 bin kişiye yetebilecek kadar tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Idai kasırgası ve yoğun yağışların etkilediği Mozambik'e yardım faaliyetlerini sürdüren UMKE, kolera ve sıtma gibi salgın hastalıkların tehdidi altındaki Mozambik halkına tıbbi destek sağladı.

Genelkurmay Başkanlığının sağladığı askeri uçak ile Mozambik'e getirilen tıbbi malzemeler, yapılan saha araştırmalarının ardından salgın hastalık riskinin en fazla olduğu Beira şehri yakınlarındaki Tica'da bir hastaneye götürüldü. Yaklaşık 10 bin kişiye yetebilecek kadar tıbbi malzeme, hastanenin sorumlusu doktora teslim edildi.

Tıbbi malzemelerin içinde salgın hastalık olan kolera ve sıtmaya karşı ilaçlar ile acil müdahale gerektiren durumlarda kullanılabilecek serum ve çeşitli ilaçlar da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İdai kasırgası mozambik Sağlık Bakanlığı Umke

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