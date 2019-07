UMKE'nin en büyük tatbikatı tamamlandı

'TEMEL İLKEMİZ 72 SAAT İÇİNDE HER ŞEYİ YÖNETİLEBİLİR KONUMA SOKMAK'

Tatbikat öncesi konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, 11 bin gönüllüyle çalıştıklarını kaydederek, "4 ambulans uçağı, dünyanın neredeyse en genç ambulans helikopter filosuna sahip bir Sağlık Bakanlığımız var. 5 bin 500 ambulansımız yaklaşık 3,5 yaş ortalamasına sahip. Her geçen gün yaptığımı tatbikatlarla çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz" dedi.

"117 yılda 210 deprem yaşanmış, 82 bin insanımızı kaybetmişiz, 600 bin konut ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş. Bizim bu durumda temel ilkemiz 72 saat içinde her şeyi yönetilebilir duruma sokmak ve bütün sağlık ekipleri olarak her şeye hazır olmak. Burada bütün bunların tatbikatını yaşamış olacağız. Hiçbir zaman gerçeğini arzu etmediğimiz ama karşılaştığımız zamanda burada önlemlerimizin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar hazır olduğumuzu ortaya koyacağımız bir prova yaşayacağız. 500'e yakın UMKE temsilcilerimiz var. Yurt dışından katılımcı arkadaşlarımız aramıza bulunuyor. Buradaki temel amaçlarımızdan biri aynı zamanda elde ettiğimiz bu deneyimi başka ülkelerle paylaşmak. Gönül coğrafyamızdaki insanların her birine şimdiye kadarki kazanımlarımızı çok hızlı bir şekilde elde edilmesini sağlamak."