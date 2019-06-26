Umman Batı Şeria'da Büyükelçilik Açma Hazırlığında

Umman yönetimi, Filistin’in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde yeni bir diplomatik misyon açma kararını açıkladı. Körfez ülkesi Umman’ın bu kararı, Washington’dan Trump yönetiminin İsrail-Filistin sorununa çözüm sunmak için 50 milyar dolarlık bir girişim başlatma kararının ardından geldi. Washington’un yeni Ortadoğu planı Filistinliler başta olmak üzere birçok Arap ülkesi tarafından eleştiriliyor.

Umman Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından Çarşamba günü paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Sultanlığın, kardeş Filistin halkına sunduğu desteğe paralel olarak Filistin’de büyükelçilik düzeyinde yeni bir diplomatik misyon açma kararı alındı.”

Mesajda ayrıca Umman Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin işlemleri başlatmak üzere gelecek hafta Ramallah’a gideceği aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’nden üst düzey yetkili Hanan Aşravi Umman’ın bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Bu büyükelçiliğin Umman hükümetine İsrail’in işgaliyle ilgili gerçekleri öğretmede yardımcı olacağını umuyoruz” diye konuştu.