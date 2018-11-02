Umman, Batılı ülkelerin Yemen'de ateşkes çağrısından memnun

MASKAT (AA) - Umman, Batılı ülkelerin, Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısını memnuniyetle karşıladı.
Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyalog, anlaşmazlıkları çözmek, Yemen'de istikrar ve güvenliği sağlamak için en uygun yoldur." ifadesine yer verildi.
Batılı ülkelerin, Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısını memnuniyetle karşılayan Bakanlık, Birleşmiş Milletler'in (BM) barışçıl bir çözüme varmak için sarf ettiği çabaları desteklediğini bildirdi.
Yemen'e komşu olan Umman, daha önce Yemen'de tarafları birbirine yakınlaştırma rolü üstlenmişti.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, salı günü yaptığı açıklamada, 30 gün içinde Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunmuştu.
Mattis'ten birkaç saat sonra da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin zamanı geldiğini ifade ederek, ateşkes çağrısı yapmıştı.
Fransa'dan da benzer açıklamalarla Yemen'de savaşın sona ermesi çağrıları gelmişti.
BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths de önceki gün yaptığı açıklamada, Yemenli tarafları bir ay içinde müzakere masasında toplamaya kararlı olduğunu belirtmişti.
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- Yemen'de diyalog çabaları
Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.
İki yıl aradan sonra Cenevre kentinde 6 Eylül'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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