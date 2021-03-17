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Umman, Clubhouse uygulamasını yasakladı

17.03.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Umman, Clubhouse uygulamasını yasakladı

Resmi açıklamaya göre, sesli sohbet uygulaması, doğru izne sahip olmamasından dolayı yasaklandı. Ancak bazıları bu yasaklamanın bir sansür eylemi olduğuna inanıyor.

Elon Musk’ın da platforma katılmasıyla popülerlikte tavan yapan uygulama Arap ülkelerinde de popüler hale geldi.

UMMAN'DAN CLUBHOUSE'A YASAK

Clubhouse'un doğası gereği, meydana gelen konuşmaları tekrar dinlemenin bir yolu yok. Ancak, başka yerlerde uygulamadan ses paylaşan kullanıcıların örnekleri de görüldü. Çin’in politikalarına uymaması sebebiyle uygulamayı yasaklamasının ardından Umman da uygulamayı ülkesinde yasakladı. Bunun sebebi net olarak açıklanmadı ancak izlemesi zor olan doğasından dolayı kaynaklandığı düşünülüyor.

Clubhouse hala davetle çalışan bir platform. Sadece iOS üzerinde geçerli. Uygulamanın bu kadar popüler olup ses getirmesinden sonra rakipler de sesli sohbet alanına girmeye başladı. Örneğin Clubhouse rakibi Twitter Spaces, nisan ayında iOS ve Android’deki herkesin kullanımına sunulabilir. Facebook’un da Clubhouse’un bir versiyonu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Söz konusu ülkelerin benzer politikalar nedeniyle bu platformları da yasaklayıp yasaklamayacağını göreceğiz. Facebook’un Clubhouse gibi benzer politikalarla karşılaşması ve engellenmesi hoşuna gitmeyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Clubhouse
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