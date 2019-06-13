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Umman Denizi'nde iki petrol tankerindeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 19:05 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Saldırılar genellikle açık ticaret yolları için her zaman bir tehdittir ve şu an içinde barış için de bir tehdittir"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine yapılan saldırıyı gerilimi arttırıcı ve barış tehdit edici bir unsur olarak niteledi.

Maas, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Gent Cakaj ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına ilişkin, ''Gelen haberler rahatsız edici. Değerlendirme yapmamız için bulgulara ihtiyaç var. Ancak bunlar, gerilimlerin artmasına neden olabilecek olaylardır. Saldırılar genellikle açık ticaret yolları için her zaman bir tehdittir ve şu an içinde barış için de bir tehdittir.'' dedi.

Bölgede gerginliğin tırmandırılmaması gerektiğini ifade eden Maas, "Gerilimin aksine bundan uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Taraflar buna katkı sunmalı." diye konuştu.

Maas ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım tehdidinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine de "Washington'un bu konudaki tutumunu biliyoruz onlarda bizim tutumuzu biliyor. Daha önce de bu tür söylemler oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Polonya'ya bin takviye Amerikan askeri gönderme kararı almasının yeni bir şey olmadığını ve bu konuyu yeniden değerlendirmeye ihtiyaç görmediğini dile getiren Maas, yine de gelişmeleri dikkatle izlediklerini kaydetti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

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