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Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le görüştü

MASKAT (AA) - Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret kapsamında Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'le bir araya geldi.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Bin Alevi, Suriye rejimi lideri Esed ile başkent Şam'da görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yollarının yanı sıra bölgedeki güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak için sarf edilen çabaların artırılmasına ilişkin meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi'nin ziyaretinin, Suriye'de olayların patlak vermesinden yaklaşık 8 yıl sonra ülkeye giden Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir'in ardından en çok dikkati çeken ziyaretlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Beşir, Aralık 2018'de Suriye'nin başkenti Şam'a birkaç saatlik sürpriz bir ziyarette bulunarak Esed ile bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'ın üyesi olduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Mart 2012'de Suriye'deki büyükelçilerini çekme kararı almıştı.

Geçen aralık ayında BAE ve Bahreyn, 7 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Şam Umman Yusuf bin Alevi

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