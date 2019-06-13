HABER

Umman Körfezi'nde iki tankere saldırı

13.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

ABD Donanması Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinin saldırıya uğradığını açıkladı.

Umman Körfezi'nde iki tankere saldırı

Haber üzerine ham petrol fiyatları yükseldi.Umman körfezinde seyreden iki petrol tankerine saldırı düzenlendiği bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında yaşanan olayda tankerlerde görev yapan toplam 44 kişinin bir İran gemisinin yardımıyla kurtarıldığı belirtiliyor. Bölgedeki görgü tanıklarına göre, bir Norveç şirketine ait olan tankerlerden biri torpido saldırısına uğradı. 252 metre uzunluğu, 44 metrelik eniyle dünyanın en büyük tankerlerinden olan Front Altair'de patlamalar yaşandığı ve geminin batmaya başladığı da gelen haberler arasında.

Bölgede bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına bağlı Bahreyn'deki 5. Filo'nun Sözcüsü Joshua Frey, söz konusu saldırıdan, aldıkları acil durum çağrısı üzerine haberdar olduklarını ve iki gemiye de yardım için harekete geçtiklerini dile getirdi.

Sabah saatlerinde yaşanan olayın failleri ile ilgili henüz bir bilgi aktarılmadı.

Aynı bölgede benzer saldırı

Yaklaşık dört hafta önce aynı bölgede meydana gelen olaylarda da dört ticaret gemisine saldırı düzenlenmiş ve bunların arasında bulunan iki Suudi Arabistan tankeri ağır hasar görmüştü. Söz konusu saldırıların da kim ya da kimler tarafından düzenlendiği hala açığa çıkarılmış değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton o dönem saldırıların deniz mayınları ile düzenlendiğini ve bunun arkasında çok büyük bir olasılıkla İran'ın olduğunu iddia etmiş, İran ise Bolton'un tezlerini, "Gülünç iddialar" olarak nitelendirmişti.

Bu arada bugün yaşanan olayın ardından ham petrolün dünya piyasalarındaki fiyatı da yüzde 4 oranında artarak varil başına 62 dolara yükseldi.

dpa, AP/SSB, ET

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Trump'ın "manevi kızı" Rusya soruşturmasında ifade verecekTrump'ın "manevi kızı" Rusya soruşturmasında ifade verecek
Venezuela’da İlaç Sorunu ArtıyorVenezuela’da İlaç Sorunu Artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wikilieaks kurucusu Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Bakanlık az önce duyurdu! Suriye'de hava toplu saldırı

Bakanlık az önce duyurdu! Suriye'de hava toplu saldırı

Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı!

Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı!

Reuters: İdlib'de ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki füze saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki füze saldırısına kınama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.