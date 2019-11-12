Umman Riyad Anlaşması'nın Yemen krizine çözüm getireceğinden ümitli

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Bin Selman, bugün yaptığı açıklamada, Sultan Kabus'un bölgedeki duruma ilişkin görüşlerini aldıklarını belirtmişti.

Umman Sultanı Kabus bin Said, dün Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın Yemen'den Sorumlu Yardımcısı Prens Halid bin Selman'ı kabul etmişti.

Umman Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Umman Sultanlığı, Suudi Arabistan'ın Yemenli taraflar arasında Riyad Anlaşması'na ulaşmada gösterdiği çabayı memnuniyetle karşılıyor. Umman, bunun Yemen'deki mevcut krize son verecek kapsamlı bir çözüme ulaşmaya zemin hazırlayacağını ümit ediyor." ifadelerine yer verildi.

MASKAT (AA) - Umman Sultanlığının, Yemen krizine son verecek kapsamlı bir çözüme ulaşılmasından ümitli olduğu bildirildi.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

- Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, ağustosta söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.

