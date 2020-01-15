Umman, Sultan Kabus'tan sonra tarafsız konumunu sürdürecek mi?

Umman Sultanı Bin Tarık, Meclis'teki yemin töreninin ardından yaptığı ilk konuşmasında, selefi Sultan Kabus'un dış politikada çizdiği "milletlerin barış içinde bir arada yaşaması, iyi komşuluk, ülkelerinin iç işlerine karışmamak ve devletlerin egemenliğine saygı duymak" gibi sabiteler üzerinden hareket edeceğini söyledi.

Umman'ın yeni Sultanı Bin Tarık'ın selefi Sultan Kabus'un dış politikada çizdiği sabiteler üzerinden hareket edeceği öngörüsünde bulunan uzmanlar, uluslararası arenada İsviçre'nin üstlendiği "tarafsız ülke rolünü" bölgesel anlamda oynayan Muskat'ın yıllar içinde oluşturduğu konumunu "terk edilmesi zor bir pozisyon" olarak yorumladı.

AA muhabirine konuşan uzmanlar, Sultan Kabus'un 11 Ocak'ta hayatını kaybetmesi sonrasında Heysem bin Tarık liderliğindeki Umman'ın, bölge ve dünya siyasetindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HÜSEYİN EL- KABBANİ - Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in, selefi Sultan Kabus bin Said'in yaklaşık 50 yıl süren iktidarı boyunca dış politikada oluşturduğu bölge için "posta kutusu" görevi gören "tarafsız devlet" inşasına bağlı kalıp kalmayacağı tartışılıyor.

Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) desteklerinin de süreceğini vurgulayan Bin Tarık, Arap Birliği ülkelerinin liderleriyle de çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bin Tarık, ülkesinin "uluslararası sözleşmelere saygı gösterme, uluslararası barış ile güvenliği sağlamak için çalışma ve dünyanın tüm ülkeleriyle ilişki kurma" yönündeki taahhütlerini de yineledi.

- Oluşturulması veya terk edilmesi zor bir konum

Arap Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı, Mısırlı siyasi analist Muhtar Gabbaşi, Umman'ın yıllardır izlediği siyasetle bölgede edindiği pozisyonu "oluşturulması veya terk edilmesi zor bir konum" olarak nitelendirdi.

Gabbaşi, Bin Tarık'ın, Orta Doğu'da İsviçre gibi tarafsız bir ülke inşa eden Sultan Kabus'un yolunda gideceğini söyledi.

Umman'ın ABD, Batı dünyası ve İran'ın postacılığını yapması ve Tahran ile çok iyi ilişkilerinin bulunmasının yanı sıra KİK üyesi bir ülke olduğuna da dikkati çeken Gabbaşi, tüm bunlar göz önüne alındığında Muskat'ın 50 yıllık siyasetinin değiştirilmesinin zor olduğunu ifade etti.