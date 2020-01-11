Umman Sultanı Kabus bin Said 79 yaşında öldü

Sultan, münzevi ve muhafazakar bir lider olarak bilinen babası Said bin Timur'u 1970 yılında bir saray darbesiyle tahttan indirdi. Henüz 29 yaşında ülkenin lideri oldu.

1958'de gittiği İngiltere'de Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde iki yıl eğitim aldı. İngiliz Ordusu'yla Batı Almanya'da altı ay görev yaptı.

18 Kasım 1940'da Züfar'da dönemin Sultan'ı Saidn Bin Timur'un tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kabus, 1744 yılından beri El Said hanedanlığı tarafından yönetilen Umman'da tahta geçen sekizinci sultan.

Arap dünyasının en uzun süre görevde kalan lideri olan Umman Sultanı Kabus bin Said, 79 yaşında hayatını kaybetti. 50 yıldır ülkeyi yöneten Kabus'un ölüm nedeni açıklanmazken yerine kuzeni Kültür Bakanı Heysem bin Tarık el Said geçti.

Babası, Said bin Timur döneminde ülkede radyo dinlemek ve güneş gözlüğü takmak gibi yasaklar bulunuyordu. Ayrıca, kimin evlenebileceğine, eğitim görebileceğine ya da ülkeden ayrılabileceğine Said bin Timur karar veriyordu.

Sultan Kabus, tahta geçtikten sonra modern bir hükümet kurmak istediğini ve petrol gelirini ülkeyi geliştirmek için kullanmak istediğini açıkladı.

Liderliğinin ilk yıllarında, ülkenin güneyindeki Züfar eyaletinde çıkan ve Marksist Halk'ın Yemen Demokratik Cumhuriyeti tarafından desteklenen isyanı İngiliz özel kuvvetleri ve Ürdün'ün yardımıyla bastırdı.

Dışişlerinde tarafsız bir politika izleyen Sultan Kabus, 2013 yılında ABD ile İran arasındaki gizli görüşmelerde aktif rol oynadı. Bu görüşme 2015'te sene sonra tarihi nükleer anlaşmayla sonuçlandı.

1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan krizde Irak'a karşı ABD öncülüğünde kurulan ve 40 ülkenin katıldığı koalisyona katılsa da Bağdat'taki Saddam Hüseyin yönetimiyle ilişkilerini tamamen kesmedi.

Kabus, 1994'te de İsrail Başbakanı İzhak Rabin'i başkent Muskat'ta ağırlayarak tarihte bir İsrail Başbakanı'na ev sahipliği yapan ilk Körfez ülkesi lideri oldu.