HABER
  4. Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti

Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti.

Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, yeni sultan Kabus’un kuzeni Haitham bin Tarık el-Said ilan edildi.
Umman devlet televizyonu uzun süredir kanserle mücadele eden Umman Sultanı Kabus bin Said’in sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, 79 yaşındaki Kabus bin Said’in geçtiğimiz ay Belçika’da tedavi gördükten sonra Umman’a döndüğü belirtildi.

Yeni sultan Haitham bin Tarık el-Said oldu
Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ile sultan ailesinin bir araya geldiği toplantıda hayatını kaybeden Sultan Kabus’un tahta geçmesi için önerdiği ismin yazılı olduğu zarf açıldı ve yeni sultan Haitham bin Tarık el-Said olarak ilan edildi. Kabus bin Said’in 1997 yılında verdiği bir röportajda, “İki ismi yazdım ve iki farklı zarfa koydum” açıklamasını yapmıştı. Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ve sultan ailesi, Kabus ’un ‘bilgeliğine ve vizyonuna’ inandıklarını ifade ederek karar verdiklerini açıkladı.
Ülkede resmi işlerin askıya alındığı duyurulurken, bayrakların da 40 gün boyunca yarıya indirileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladıMHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı
Dolmabahçe'de kritik görüşme!Dolmabahçe'de kritik görüşme!

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayında soruları yanıtladı

Tunç Soyer'den dikkat çeken 'Başkanlar WhatsApp grubu' açıklaması

Son dakika: MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Selahattin Demirtaş duruşmaya neden katılmadı? Sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama

Selahattin Demirtaş duruşmaya neden katılmadı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.