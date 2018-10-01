MASKAT (AA) - Umman Sultanlığı'nın ülke tarihinin en büyük askeri tatbikatlarına başladığı bildirildi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, "Yücelik 2" ve "Hızlı Kılıç 3" adı verilen ülke tarihinin en büyük askeri tatbikatlarına Umman'dan 70 bin, İngiltere'den 5 bin 500 asker katılıyor.

İki aşamalı tatbikatların ilki "Yücelik 2" adıyla bugün başladı. Ülkedeki tüm güvenlik birimlerinin yer aldığı tatbikatın ardından ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada "Hızlı Kılıç 3" adını alacak tatbikat ise İngiliz Kraliyet Ordusu'ndan 5 bin 500 askerin katılımıyla ekim sonuna dek sürecek.

Umman Genelkurmay Başkanı Ahmed bin Haris en-Nebehani, "Bu iki tatbikat, stratejik, operasyonel ve seferberlik olarak tüm düzeylerde eğitimi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Hızlı Kılıç 3"ün ortak bir tatbikat olduğuna dikkati çeken Nebehani, bunu "dost kuvvetlerle birlikte çalışma konusunda deneyim kazanmak için önemli bir fırsat" gördüklerini kaydetti.

