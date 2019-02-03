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Umman ve BAE'den ortak askeri tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

Umman ve BAE'den ortak askeri tatbikat

MASKAT (AA) -Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri silahlı kuvvetleri ortak askeri tatbikat başlattı.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, "İşbirliği 2" isimli BAE'de başlayan askeri tatbikata, Umman'dan 23'üncü Piyade Taburu'na bağlı Es-Sahra Tugayları ile BAE kara kuvvetlerini temsilen 32'nci Tabur katıldı.

Çöl arazisine uygun bir dizi saha çalışmasının yapılacağı belirtilen ortak askeri tatbikat, ortak askeri operasyonlarla katılımcıların yeteneklerinin geliştirilmesini hedefliyor.

"İşbirliği 2" askeri tatbikatı, 14 Şubat'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
askeri tatbikat BAE Umman

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