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Umman ve Bahreyn ordusu arasında askeri tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 20:33 | Son Güncelleme

Umman ve Bahreyn ordusu arasında askeri tatbikat

Umman ve Bahreyn arasında "Arap Kaplanı 4" askeri tatbikatı yapıldı.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Umman'ın başkenti Muskat'ta iki ülkenin ordu güçleri arasında "Arap Kaplanı 4" tatbikatı gerçekleştirildi.

Bahreyn ve Umman ordusundan bazı birlikler ile hava kuvvetlerinin katılımıyla yapılan tatbikatın, orduların performansını arttırma, savaş becerilerini yükseltme amacı taşıdığı kaydedildi.

Tatbikat içeriği hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn tatbikat Umman

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