Umman ve Pakistan Kurban Bayramı’na 12 Ağustos’ta başlayacak

Umman ve Pakistan’da, Kurban Bayramı 12 Ağustos’ta başlayacak.

Umman Sultanlığı Uluslararası Astronomi Merkezi ve Pakistan Merkez Ruet-i-Hilal Dairesi, Kurban Bayramı’nın ilk gününün 12 Ağustos olarak belirlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi ise dün Zilhicce ayı hilali görüldüğünü, arife gününün 10 Ağustos Cumartesi günü olacağını ve bu yılki Kurban Bayramı’nın 11 Ağustos’ta başlayacağını açıklamıştı. Hicri takvimin 12. ayı Zilhicce’nin onuncu gününe denk gelen 11 Ağustos Pazar gününün bayramın ilk günü olacağı kaydedilmişti.

