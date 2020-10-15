HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Umman ve Yemen Arasındaki Tutsak Takasıyla 2 ABD'li Serbest Kaldı

Umman ve Yemen Arasındaki Tutsak Takasıyla 2 ABD'li Serbest Kaldı

15.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Umman, tutuklu 250 Yemen vatandaşını başkent Sanaa’ya gönderdi bunun karşılığında Yemen’de Husi milislerinin elinde bulunan iki Amerikalı serbest kaldı

Umman ve Yemen Arasındaki Tutsak Takasıyla 2 ABD'li Serbest Kaldı

Yemen’deki Husi milisleriyle Umman arasında mahkum değiş tokuşu yapıldı. Yetkililer Umman’ın tutuklu 250 Yemen vatandaşını başkent Sanaa’ya gönderdiğini bunun karşılığında Yemen’de Husi milislerinin elinde bulunan iki Amerikalı’nın serbest kaldığını açıkladı.

Umman devlet televizyonunda konuya ilişkin yapılan yayında “Sultan Heysem bin Tarık’ın direktifleriyle yetkililer, Sanaa’daki muhataplarıyla Amerikalıların serbest bırakılması ve öncelikle Umman’a getirilmeleri konusunda uzlaştılar” denildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien tarafından yapılan açıklamada da Yemen’de, Husi milisleri tarafından rehin tutulan ABD vatandaşları Sandra Loli ve Mikael Gidada’nın serbest bırakılmasından memnuniyet duyulduğu dile getirilirken halen rehin bulunan Bilal Fatin’in de serbest bırakılması istendi.

Bir yardım kuruluşu çalışanı Sandra Loli 3 yıldır, işadamı Mikael Gidada da 1 yıldır Yemen’de tutsak durumdaydı.

Takas karşılığı Umman'da tutuklu 250 Yemen vatandaşını taşıyan iki ayrı uçak Umman’dan Yemen’e gitti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a ve yardımlarından ötürü Suudi kralı Selman’a teşekkürlerini iletti. O’Brien “ABD Başkanı Donald Trump, yurtdışında tutsak durumda olan ABD’lilerin serbest bırakılarak ülkeye dönmesini öncelikli konu olarak gündeminde tutmayı sürdürüyor” dedi.

Yemen’de Suudi destekli hükümet güçleri ve ayrılıkçı Husi milisleri arasındaki çatışmalar uzun yıllardır devam ediyor. Çatışmalarda bugüne dek 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yemen’de savaş nedeniyle halkın yüzde 80’i açlık ve yoksulluk çekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti!Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti!
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
KKTC'de hükümet düştü
KKTC'de hükümet düştü
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti!
Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti!
First Lady Melania itiraf etti: Trump’ın 14 yaşındaki oğlu da koronaya yakalanmış
Trump’ın 14 yaşındaki oğlu da koronaya yakalandı
DSÖ'den açıklama: Aşı herkese yetmeyecek!
DSÖ'den açıklama: Aşı herkese yetmeyecek!
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.