Umman ve Yemen Arasındaki Tutsak Takasıyla 2 ABD'li Serbest Kaldı

Yemen’deki Husi milisleriyle Umman arasında mahkum değiş tokuşu yapıldı. Yetkililer Umman’ın tutuklu 250 Yemen vatandaşını başkent Sanaa’ya gönderdiğini bunun karşılığında Yemen’de Husi milislerinin elinde bulunan iki Amerikalı’nın serbest kaldığını açıkladı.

Umman devlet televizyonunda konuya ilişkin yapılan yayında “Sultan Heysem bin Tarık’ın direktifleriyle yetkililer, Sanaa’daki muhataplarıyla Amerikalıların serbest bırakılması ve öncelikle Umman’a getirilmeleri konusunda uzlaştılar” denildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien tarafından yapılan açıklamada da Yemen’de, Husi milisleri tarafından rehin tutulan ABD vatandaşları Sandra Loli ve Mikael Gidada’nın serbest bırakılmasından memnuniyet duyulduğu dile getirilirken halen rehin bulunan Bilal Fatin’in de serbest bırakılması istendi.

Bir yardım kuruluşu çalışanı Sandra Loli 3 yıldır, işadamı Mikael Gidada da 1 yıldır Yemen’de tutsak durumdaydı.

Takas karşılığı Umman'da tutuklu 250 Yemen vatandaşını taşıyan iki ayrı uçak Umman’dan Yemen’e gitti.