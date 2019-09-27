Umman Yemen için rol oynamaya hazır

MASKAT (AA) - Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, ABD'li temsilcilerle Yemen'de barış süreci hakkında görüştü.

Umman resmi ajansı ONA'da yayınlanan habere göre, BM 74. Genel Kurul toplantıları dolayısıyla New York'ta bulunan Bakan Alevi, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarlığından David Schenker ve ABD Körfez İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking ile görüştü.

Görüşmede Alevi, ülkesinin Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü girişime açık ve barış sürecinde rol almaya hazır olduğunu söyledi.

Taraflar ayrıca Umman Sultanlığı ve ABD arasında ikili ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirmesi konularını ele aldı.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

BM'nin Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

