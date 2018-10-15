Umman'da gemi battı: 12 kişi kurtarıldı

MASKAT (AA) - Umman'da etkili olan Luban kasırgası nedeniyle batan bir ticaret gemisindeki 12 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.
Umman haber ajansı ONA'ya göre, Umman Hava Kuvvetlerinden ekipler, batan bir gemideki 12 kişilik mürettebatı kurtardı.
Luban kasırgası Umman ve Yemen sahillerinde etkili oluyor.
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