HABER

Umman'dan "ara buluculuk rolü üstlenmiyoruz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi: - "Bölgede artan gerginlik konusunda ara buluculuk yapmıyoruz ancak tüm taraflarla da iletişim halindeyiz. Herkes istikrardan yana olduğunu ifade etti. Biz de bölgede istikrarın korunması konusunda bizimle aynı hassasiyeti taşıyan uluslararası taraflarla iş birliği yapıyoruz"

MASKAT (AA) - Orta Doğu ülkesi Umman'da, Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, ülkesinin, bölgede artan gerginlik konusunda ara buluculuk rolü üstlenmediğini ancak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin garanti altına alınması için tüm taraflarla irtibat halinde olduğunu söyledi.

Alevi, Irak'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bir Umman televizyonuna yaptığı açıklamada, Umman'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımının korunması konusuyla başka herhangi bir ülkeden daha çok ilgilendiğini belirtti.

"Bölgede artan gerginlik konusunda ara buluculuk yapmıyoruz ancak tüm taraflarla da iletişim halindeyiz. Herkes istikrardan yana olduğunu ifade etti. Biz de bölgede istikrarın korunması konusunda bizimle aynı hassasiyeti taşıyan uluslararası taraflarla iş birliği yapıyoruz." dedi.

"İyi hesaplanmamış bir davranış ya da bir hatanın bütün dünyaya zarar vereceğini" belirten Alevi, İran ile Umman arasında deniz yollarındaki hareketin tanzim edilmesi konusunda üst düzey bir koordinasyon olduğuna işaret etti.

Alevi, bölgede ve deniz yollarında istikrarın korunmasını sağlayacak çözümleri görüşmek üzere dün Tahran'a gitmişti.

- İran ile İngiltere arasında tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero'yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

PARTNERArtık bambaşka hayatları varArtık bambaşka hayatları var
Yaprak Festivali yoğun ilgi gördüYaprak Festivali yoğun ilgi gördü
Turuncu kategoride yer alan 600 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildiTuruncu kategoride yer alan 600 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi

En Çok Okunan Haberler

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalnız yaşadığı evde böyle bulundu

Yalnız yaşadığı evde böyle bulundu

Etkisiz hale getirilen "turuncu" kategorideki terörist çocuk katili çıktı

Öldürülmüştü! O terörist çocuk katili çıktı

HDP'den PKK'nın tuzağıyla hayatını kaybeden kardeşlerin ailesine ziyaret

HDP'den PKK'nın tuzağıyla hayatını kaybeden kardeşlerin ailesine ziyaret

Torbalı Belediye Başkanı oğlunu görevden aldı

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.