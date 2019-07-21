MASKAT (AA) - Umman, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerinin serbest bırakılması ve gerginliğin diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Umman devlet televizyonunun Dışişleri Bakalığındaki yetkililere dayandırdığı haberde, İran tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerinin serbest bırakılması çağrısına yer verildi.

Haberde, "Umman Sultanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği dikkatle izlemekte. Tüm ülkelere itidalli davranmaları, hareket özgürlüğüne saygı duymaları, boğaz trafiğini etkileyen ve bölgeyi tehlikeye sürükleyen adımlar atmamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak da Umman'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenli geçişini sağlamak için tüm taraflarla temas halinde olduğu kaydedildi.

- İran ile İngiltere arasındaki tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamış, Cebelitarık Yüksek Mahkemesi ise İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, cuma günü İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

