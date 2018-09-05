HABER

Umman'dan İstanbul'a davet edip gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 10:57 | Son Güncelleme

UMMAN'DAN ticaret yapmak için Türkiye'ye davet ettikleri iş adamını gasp eden 5 kişi yakalandı.  Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle ticaret yapmak için Umman'dan İstanbul'a gelen Umman uyruklu A.A.H.

Umman'dan İstanbul'a davet edip gasp ettiler

Çağatay KENARLI, İSTANBUL,(DHA)
UMMAN'DAN ticaret yapmak için Türkiye'ye davet ettikleri iş adamını gasp eden 5 kişi yakalandı.
Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle ticaret yapmak için Umman'dan İstanbul'a gelen Umman uyruklu A.A.H. 3 Eylül'de kendisini araç ile karşılayan ve araca sonradan binen 4 kişi tarafından darp edilerek gasp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

POLİS MİNİBÜSTEN SURİYELİ ŞÜPHELİLERE ULAŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda A.A.H.'yi karşılayan minibüsün plakasını belirleyerek şüphelilere ulaştı. Polis ekipleri Esenyurt'ta 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

UMMAN'LI'NIN EŞYALARI BULUNDU
Polis ekipleri yaptığı operasyonda Suriye uyruklu O.H, M.H, M.B, M.D ve K.E'yi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda bin 400 dolar, 2 bin 960 lira, 5 cep telefonu, 2 yüzük, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ve Umman uyruklu A.A.H.'ye ait pasaport ve kimlik ele geçirildi.

SURİYELİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18 yaşından küçük M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.H. M.H. M.B. ve K.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

fotoğraflı

Umman'dan İstanbul'a davet edip gasp ettilerUmman'dan İstanbul'a davet edip gasp ettilerUmman'dan İstanbul'a davet edip gasp ettiler

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Kahta’da otomobil devrildi: 6 yaralıKahta’da otomobil devrildi: 6 yaralı
Kemer'de 4 kişiyi yaralayan ve cinsel tacizle suçlanan Sudanlı tutuklandıKemer'de 4 kişiyi yaralayan ve cinsel tacizle suçlanan Sudanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Profesörün eş isyanı: Geri verin

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı

Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı

Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!

Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.