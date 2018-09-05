Umman'dan İstanbul'a davet edip gasp ettiler

Çağatay KENARLI, İSTANBUL,(DHA)
UMMAN'DAN ticaret yapmak için Türkiye'ye davet ettikleri iş adamını gasp eden 5 kişi yakalandı.
Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle ticaret yapmak için Umman'dan İstanbul'a gelen Umman uyruklu A.A.H. 3 Eylül'de kendisini araç ile karşılayan ve araca sonradan binen 4 kişi tarafından darp edilerek gasp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
POLİS MİNİBÜSTEN SURİYELİ ŞÜPHELİLERE ULAŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda A.A.H.'yi karşılayan minibüsün plakasını belirleyerek şüphelilere ulaştı. Polis ekipleri Esenyurt'ta 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
UMMAN'LI'NIN EŞYALARI BULUNDU
Polis ekipleri yaptığı operasyonda Suriye uyruklu O.H, M.H, M.B, M.D ve K.E'yi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda bin 400 dolar, 2 bin 960 lira, 5 cep telefonu, 2 yüzük, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ve Umman uyruklu A.A.H.'ye ait pasaport ve kimlik ele geçirildi.
SURİYELİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18 yaşından küçük M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.H. M.H. M.B. ve K.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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