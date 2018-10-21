HABER

Umman'dan 'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

Umman yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının ardından Suudi Arabistan'ın aldığı kararlara destek açıklaması yaptı

MASKAT (AA) - Umman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini talihsiz bir olay şeklinde niteleyerek, Suudi Arabistan'ın son icraatlarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı olayının "talihsiz" olduğu ve Maskat yönetiminin Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan tarafından açıklanan ilk inceleme sonuçlarını takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu konuda attığı şeffaf adımlardan memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Parlamentosu, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Yemen ve Cibuti Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili Suudi Arabistan'a destek açıklaması yapmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

PARTNERHadise'nin yeni imajı olmuş mu?Hadise'nin yeni imajı olmuş mu?
Kilosunu 250 TL'ye sattıkları doğal orman balı geçim kaynakları olduKilosunu 250 TL'ye sattıkları doğal orman balı geçim kaynakları oldu
Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldiSağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı muskat Suudi Arabistan Umman

En Çok Okunan Haberler

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

Patronunun attırdığı imza kabusu oldu! 'Üzüntümden kanser oldum'

Patronunun attırdığı imza kabusu oldu! 'Üzüntümden kanser oldum'

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.