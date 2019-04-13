Ummanlı motosikletçiler Türkiye'de

Umman Sultanlığı Nizwa Kulübüne bağlı motosiklet ekibi Ankara'ya ulaştı.

Umman'dan Ankara'ya gelen motosikletçiler için Umman Sultanlığı'nın Ankara Büyükelçiliği'nde karşılama töreni düzenlendi.

Törene, Cezayir, Tunus ve Katar Büyükelçileri'nin yanı sıra Ankara Anadolu Balkan Spor Kulübünden sporcular da katıldı.

Umman'ın Ankara Büyükelçisi Kasım bin Muhammed bin Salim el Salhi, törende yaptığı konuşmada, Ankara'ya gelen Nizwa Kulübü ekibine teşekkürlerini ileterek, "Bu adım iki ülke arasında ilişkileri pekiştirmek için büyük bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Motosikletçiler, Umman kültür, turizm ve sporunu tanıtmak amacıyla Avrupa ve Asya'da toplam 41 ülkeyi gezecek. Yaklaşık 60 gün sürmesi planlanan gezide sporcular 30 bin kilometre katedecek.

