HABER

Ummanlı motosikletçiler Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Umman Sultanlığı Nizwa Kulübü motosikletçileri başkentte törenle karşılandı.

Umman Sultanlığı Nizwa Kulübüne bağlı motosiklet ekibi Ankara'ya ulaştı.

Umman'dan Ankara'ya gelen motosikletçiler için Umman Sultanlığı'nın Ankara Büyükelçiliği'nde karşılama töreni düzenlendi.

Törene, Cezayir, Tunus ve Katar Büyükelçileri'nin yanı sıra Ankara Anadolu Balkan Spor Kulübünden sporcular da katıldı.

Umman'ın Ankara Büyükelçisi Kasım bin Muhammed bin Salim el Salhi, törende yaptığı konuşmada, Ankara'ya gelen Nizwa Kulübü ekibine teşekkürlerini ileterek, "Bu adım iki ülke arasında ilişkileri pekiştirmek için büyük bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Motosikletçiler, Umman kültür, turizm ve sporunu tanıtmak amacıyla Avrupa ve Asya'da toplam 41 ülkeyi gezecek. Yaklaşık 60 gün sürmesi planlanan gezide sporcular 30 bin kilometre katedecek.

PARTNER Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
GÜNCELLEME - Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptıGÜNCELLEME - Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı
Yunan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiYunan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
motorsiklet Nizwa Kulübü Umman Sultanlığı

En Çok Okunan Haberler

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.