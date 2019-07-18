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Ummanlı turizmciler, Rize'ye hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

 - KÖRFEZ ülkesi Umman'dan Rize'ye gelen bir grup turizmci ve gazeteci, yeşil doğaya hayran kaldı.

Ummanlı turizmciler, Rize'ye hayran kaldı

Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - KÖRFEZ ülkesi Umman'dan Rize'ye gelen bir grup turizmci ve gazeteci, yeşil doğaya hayran kaldı. Bölgedeki turizmcilerle işbirliğine giren Ummanlı heyet, yakın zamanda bölgeye yeni turlar planladıklarını söyledi.
Geçen yıl 1 milyonu yabancı, 7 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiği Karadeniz bölgesi eşsiz doğası, şelaleleri, vadileri ve yaylarıyla ziyaretçisini adeta büyülüyor. Zengin turizm destinasyon alanlarına sahip bölge ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgeye en çok turistin geldiği ülkeler arasında yer alan Körfez ülkesi Umman'dan turizmci Abdullah Temizel ve Fatih Kızıltan’ın daveti ile Rize'ye gelen bir grup turizmci ve gazeteci yeşil doğaya hayran kaldı. Ummanlı kafile, Rize’de Ayder yaylası, Palovit şelalesi ve Fırtına vadisini gezdi. Bölgedeki turizmcilerle işbirliğine giren Ummanlı heyet, önümüzdeki günlerde bölgeye yeni turlar düzenlemeyi hedefliyor.
'SERİN HAVA ONLARI MUTLU EDİYOR'
Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerin sayısını artırmak için bir dizi çalışma yürüttüklerini anlatan turizmci Abdullah Temizel, “Her geçen gün Rize’de Arap turist sayısının arttığını görüyoruz. El birliğiyle bölgemizi tanıtmamız gerekiyor. Bu yıl yüzde 5 ile 10 arası bir Arap turist artışı var. İstanbul’a çok sayıda Arap turist geliyor. Onları bölgemize davet edip bölgemizdeki doğal güzellikleri tanıtmalıyız. Şu an Ortadoğu ülkelerinde 45-50 derece sıcaklık var. Sıcaklığın yanında da rahatsız edici bir nem var. ‘Soğuk bir yere gitsem de bu sıcaktan uzaklaşsam’ deyip hep yurt dışına çıkıyorlar. Bu nedenle Rize’ye geldikleri zaman tam tersi bir hava ile karşılaşıp mutlu oluyorlar. Yağışlı serin havayı görünce mutlu oluyorlar. O yüzden bölgemizi yeryüzü cenneti diye adlandırıyorlar. Yaylalarımız, şelalelerimiz, tarihi dokumuz gelenlerin oldukça ilgisini çekiyor. En büyük yabancı pazarımız Ortadoğu ülkeleri. Kışın da bölgemize gelmeleri için turizm acenteleri ile iletişim halindeyiz" dedi.
‘CİDDİ BİR UMMANLI TURİST BEKLİYORUZ’
Rize Belediyesi Turizm Komisyonu Üyesi Fatih Kızıltan da, Umman’dan bu yıl ilk kez direkt seferlerin başladığını belirterek, “Biz de bu vesile ile Umman’dan basın mensuplarını ve diğer misafirleri ilimize davet ettik. Bölgemize ilgi gösterdiler. Ağustos ayında ciddi bir Ummanlı turist bekliyoruz. Zil kale, Palovit şelalesi gibi yerleri gezdik. Ardından Ayder yaylasına çıktık. Böyle güzellikler beklemiyorlardı. Misafirlerimiz bölgemizden mutlu ayrıldılar" diye konuştu.
ZİYARETÇİLER MEMNUN
Ummanlı gazeteci Sadden Musambi, Rize’ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, “Daha önce bu bölgeye direkt uçuşlar yoktu. Şimdi ise yeni seferler başladı. Artık bu bölgeye Umman’dan çok sayıda ziyaretçi gelecektir” ifadelerini kullandı. Turizmci Muhammet Sevitoman ise daha önce İstanbul ve Adana’yı ziyaret ettiğini söyleyerek, “Buranın yeşilliği beni adeta mest etti. Kendi ülkemizde çok şiddetli sıcak var. O yüzden en çok serin ve soğuk havayı sevdim” dedi. Nasil Hasanatav da, "Rize'nin doğası muhteşem. Osmanlığın varlığına delil olarak Zil kaleyi gördük. Buralarda Osmanlı devletinin varlığını gördük. Çok güzel bir yer harika fotoğraflarla buradan ayrılacağız" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLI

Ummanlı turizmciler, Rize'ye hayran kaldıUmmanlı turizmciler, Rize'ye hayran kaldıUmmanlı turizmciler, Rize'ye hayran kaldıUmmanlı turizmciler, Rize'ye hayran kaldı

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