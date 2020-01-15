Ümmet Vakfı, "Kudüs'te 2019" raporunu açıkladı

İşgal altında yaşayan, Yahudileştirme ve soykırım politikalarına direnen, insani ve siyasi haklarını geri almak için mücadele eden Kudüs halkının uluslararası desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Yün, İslam ülkelerindeki vakıf ve dernekler ile barışı seven tüm ülkelerdeki uluslararası kuruluşların Kudüs'teki işgalin sona ermesi için gayretlerini yoğunlaştırmaları gerektiğini söyledi.

Ümmet Vakfı Başkanı Mehmet Masum Yün, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, işgalci İsrail'in Kudüs'te her alanda zulmünü ve tahribatını katbekat artırarak devam ettiğini belirtti.

İSTANBUL (AA) - Ümmet Vakfının hazırladığı "Kudüs'te 2019" başlıklı raporda, işgalci İsrail'in Kudüs'ü yalnızlaştırmak için hukuksuz tutuklamalarını artırarak devam ettirdiği, 531'i çocuk, 94'ü kadın, 1453'ü erkek olmak üzere 2 bin 78 haksız tutuklama yapıldığı bildirildi.

Kudüs'ün bir barış şehri, medeniyetlerin buluşma yeri, güvende olmasıyla insanlığın huzur bulacağı kutsal bir mekan olduğunu ifade eden Yün, "Medeniyetin devamı için bu şehrin iyimserlik, adalet ve insani yaşayışın bir örneği olarak kalması gerekir. Bu sebeple işgale, zulme ve sömürgeciliğe karşı olanların Filistin halkının vatanının özgürleştirilmesi için verdiği mücadeleyi desteklemek gerekir." diye konuştu.

- Kudüs'te 114 projeyle 462 bin 367 kişiye ulaşıldı

Mehmet Masum Yün, Ümmet Vakfının 2019 yılında da Kudüslü Müslümanların ve mazlum Mescid-i Aksa'nın yanında olmaya devam ettiğini ve Kudüs halkının desteklenmesi için her alanda projelerine devam edeceğini dile getirdi.

Yün, vakfın geçen yıl Kudüs'te yaptığı çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Ümmet Vakfı, imani bir mesele olarak gördüğü Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü yolunda projeler gerçekleştirmektedir. 2019 yılı içerisinde eğitim alanında 71 projeyle 96 bin 656, ekonomik alanda 8 projeyle 2 bin 597, sosyal alanda 19 projeyle 37 bin 124, sağlık alanında 3 projeyle 3 bin 922, mukaddes alanlarda 43 projeyle 322 bin 367 kişiye ulaşılmıştır. Toplamda 114 projeyle 462 bin 367 kişiye ulaştık. Vakfın bu çalışmalarına ve projelerine maddi ve manevi anlamda destek veren halkımıza teşekkür ederiz."