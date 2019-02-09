İSTANBUL (AA) - Davet ve Kardeşlik Vakfı, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında "Ümmeti uyandıran şehid, Hasan el-Benna" isimli anma programı düzenledi.

Ali Emiri Kültür Merkezinde gerçekleşen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıya onur konuğu olarak katılan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dr. İbrahim Munir, Hasan el-Benna'nın davetinin Kur'an ve sünnet olduğunu anlattı.

Munir, "Uluslararası bir suikastle kendi devleti tarafından şehit edilmesine rağmen bizler, onun şehadetinden yaklaşık 80 sene sonra hala onu anmaktayız. Hasan el-Benna'nın ortaya koyduğu davasını öldüremediler. El-Benna daveti, Kur'an ve sünnettir ve bu dava, kıyamete dek engellenemeyecektir." dedi.

Hasan el-Benna'nın, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in sünneti ışığında insanlara yansıtan bir tebliğ metodunu benimsediğini ifade eden Munir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 90 sene önce İhvan-ı Müslimin cemaati kurulmuştur ve bu süre içerisinde hiçbir güç, devlet, para, siyasi ve askeri güç bu davayı ve hareketi durdurmayı başaramadı. Bizler, gelecekteki yüz yıllar içerisinde de hiçbir güç, bu davayı yıldırmayı başaramayacaktır. Mısır'da yaşanan askeri darbe sonrasında İhvan-ı Müslimin cemaatinin bir terör cemaati olduğunu yaymaya çalıştılar fakat bunu da başaramadılar. İhvan-ı Müslimin, aşırılığa karşı bir çizgi çizmiştir ve hiçbir zaman terörizmin ve teröristlerin bir göstergesi olmayacaktır."