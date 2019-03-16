İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) ve Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV), "Hepimiz Meryemiz Projesi" kapsamında, "Ümmetin Birlik ve Diriliş Günü Kudüs" başlıklı etkinlik yapıldı.

UKEAD Genel Koordinatörü Ayşegül Bayıcı, dünyanın en eski şehirlerinden birinin Kudüs olduğunu belirterek, "Üç ilahi din için önemli ve kutsal mekanları içinde barındırmaktadır. Kudüs tarih boyunca barış, mukaddesat, selamet anlamlarını gelen isimleri taşımış insanlığın ortak mirası olmuştur. Fakat günümüzde büyük bir işgal ve zulmü altındadır." ifadelerini kullandı.

HAGEV Başkanı Pınar Üstün de "Hz. Meryem tek başına zulmün karşısında dimdik duran, bu anlamda Filistinli kadınlara ve tüm Müslüman kadınlara örnek olan bir peygamber annesidir. Kudüs ziyaretim sırasında Hz. Meryem yürekli bir çok Filistinli kadın gördüm ve onların işgal kuvvetlerine karşı tüm inanç ve samimiyetleriyle mücadele ettiklerine şahit oldum." şeklinde konuştu.

İsrail tarafından vurulan ve tedavi edilmek için İHH'nın Türkiye'ye getirdiği Kudüslü Mariam Fareed Abo Mattar ise "Kudüs davası sadece Filistinlilerin değil bir ümmetin, tüm Müslümanların davasıdır." dedi.