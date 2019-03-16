HABER

"Ümmetin Birlik ve Diriliş Günü Kudüs"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 23:32 | Son Güncelleme

Kudüslü Mariam Fareed Abo Mattar: - "Gazze'de, Kudüs'te ve tüm Filistin topraklarında hala vahşi bir zulüm hüküm sürüyor ama Allah'a hamd olsun ki bizler davamızdan ve topraklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) ve Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV), "Hepimiz Meryemiz Projesi" kapsamında, "Ümmetin Birlik ve Diriliş Günü Kudüs" başlıklı etkinlik yapıldı.

UKEAD Genel Koordinatörü Ayşegül Bayıcı, dünyanın en eski şehirlerinden birinin Kudüs olduğunu belirterek, "Üç ilahi din için önemli ve kutsal mekanları içinde barındırmaktadır. Kudüs tarih boyunca barış, mukaddesat, selamet anlamlarını gelen isimleri taşımış insanlığın ortak mirası olmuştur. Fakat günümüzde büyük bir işgal ve zulmü altındadır." ifadelerini kullandı.

HAGEV Başkanı Pınar Üstün de "Hz. Meryem tek başına zulmün karşısında dimdik duran, bu anlamda Filistinli kadınlara ve tüm Müslüman kadınlara örnek olan bir peygamber annesidir. Kudüs ziyaretim sırasında Hz. Meryem yürekli bir çok Filistinli kadın gördüm ve onların işgal kuvvetlerine karşı tüm inanç ve samimiyetleriyle mücadele ettiklerine şahit oldum." şeklinde konuştu.

İsrail tarafından vurulan ve tedavi edilmek için İHH'nın Türkiye'ye getirdiği Kudüslü Mariam Fareed Abo Mattar ise "Kudüs davası sadece Filistinlilerin değil bir ümmetin, tüm Müslümanların davasıdır." dedi.

Mattar, tedavisi sürecinde kendisiyle yakından ilgilen İHH yetkililerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kudüs ve Filistin'e destek veren Türk halkına minnet duygularını ileterek, şunları kaydetti:

"Gazze'de, Kudüs'te ve tüm Filistin topraklarında hala vahşi bir zulüm hüküm sürüyor ama Allah'a hamd olsun ki bizler davamızdan ve topraklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm Müslümanların destekleriyle haklı ve onurlu özgürlük mücadelemizde bir gün zafere ulaşacağız. Allah inanlarla birliktedir."

Gecede, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gönderdiği mektup da okundu.

PARTNERBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibiBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı
Terörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, hem üretip, hem satacakTerörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, hem üretip, hem satacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Merhum Hacı Habibullah Gerdevi Vakfı Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği Ümmetin Birlik ve diriliş günü Kudüs Programı

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert sözler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert sözler

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

16 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

Üzücü haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...

Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Kayseri'de bir kişi kazaya yardıma giderken hayatını kaybetti

Tek amacı kazaya yardım etmekti! Korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.