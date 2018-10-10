"Ümmiye teyze" ve ekibi Almanya yolunda

MERSİN (AA) -

Mersin'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile kadınların sesini dünyana duyuran, bir reklam filminde dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile de kamera karşısına geçen 61 yaşındaki Ümmiye Koçak ile ekibi sahneledikleri "Baba ben geldim" ve "Başardık" adlı oyunlarla 16 Kasım-8 Aralık tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali'nde yer alacak.

Tiyatronun kurucusu Ümmiye Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylü kadınlardan oluşan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Ekibiyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok organizasyona katılma fırsatı yakaladıklarını anlatan Koçak, Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecekleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Koçak, organizasyonun önemine değinerek, "Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında kırsaldaki bir kadının hiçbir yere gidemeyeceği söyleniyor. Biz tabuları yıktık ve dahasını yapmaya devam ediyoruz. Biz Anadolu kadınları olarak 9 kişi olarak oraya gideceğiz. Türkiye'yi temsilen orada olacağız." diye konuştu.