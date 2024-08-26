Ümmühan MasterChef'ten elendi Beyza'yla vedalaşmadı! O anlar gündem oldu

MasterChef'te kim elendi merak ediliyordu. 3. haftada dikkat çeken isimlerden Ümmühan başarılı bulunmadı ve yarışmaya veda etti.

Ümmühan sosyal medyadan yaptığı açıklamada" Masterchef 2024 yolculugumun sonuna geldim. Herkese çok teşekkür ederim. Başta ailem ve kızım olmak üzere beni destekleyen, eleştiren herkese saygım sonsuz. Bundan sonra attığım adımlar daha sağlam ve emin adımlar olacak. Mesleğimi 9 sene ara verip buraya kadar gelmek bile benim için güzeldi. Ekip arkadaşlarımın anlayışı şeflerimin bilgileri için çok teşekkür ederim" dedi.

Ümmühan'ın elenme sonrasında arkadaşlarının yanına dönmesi ve sonrasındaki tavrı dikkat çekti.

Kuliste onu bekleyen arkadaşlarına tek tek sarılan Ümmühan, giderken yalnızca bir kişiye veda etmedi. O isim daha önce gerildiği Beyza'ydı.

Yarışmada kavga eden ikilinin birbirine sarılmaması sosyal medyada izleyicilerden yorum aldı. Ümmühan'ın ayağa kalktığı halde Beyza'yı es geçmesi eleştirildi.



Sosyal medyada "Kinci ve kıskanç", "Ya ikisi de sarılmadı", "Beyza kalktı ama ne yapsın zorla mı sarılsın", "İkisi de profesyonel değil", "Beyza alkışladı ama Ümmühan kinci davrandı" yorumlar yapıldı.