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Ümraniye 11 Ayın Sultanı Ramazan’a Hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

İstanbul’da Ramazan geldiğinde akla gelen ilk ilçelerden biri olmayı başaran Ümraniye, bu yılda Ramazan’ın bereketini, manevi atmosferini ve kültürel zenginliğini teneffüs etmek isteyenlerin ortak adresi olacak.Her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu bir Ramazan ayı programı hazırlayan Ümraniye Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayını en iyi şekilde idrak edilebilmesini sağlayacak.

Ümraniye 11 Ayın Sultanı Ramazan’a Hazır

İstanbul’da Ramazan geldiğinde akla gelen ilk ilçelerden biri olmayı başaran Ümraniye, bu yılda Ramazan’ın bereketini, manevi atmosferini ve kültürel zenginliğini teneffüs etmek isteyenlerin ortak adresi olacak.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu bir Ramazan ayı programı hazırlayan Ümraniye Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayını en iyi şekilde idrak edilebilmesini sağlayacak. Ümraniye’de bulunan 9 metro durağında iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi iftariyelik dağıtılacak. Bunun yanında Hekimbaşı Çardak Restoran’da yaşlı, engelli, yetim-öksüz, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenlenecek.
Bu yılki teması “Ramazan Birlikte Güzel” olan Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda kurulu olan dev çadırda ise yapılan Ramazan etkinliklerinde çok sayıda çocuk programları, tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve söyleşilerle Ümraniyeliler hoşça vakit geçirecek.
9 Farklı Noktada İftariyelik Dağıtılacak
Ümraniye Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi metro çıkışlarında iftariyelik dağıtacak. Dağıtımın yapılacağı noktalar ise şöyle: Ümraniye, Çarşı (TRT Lojmanları), Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu ve Necip Fazıl metro istasyonlarının çıkışları.
Tiyatro Oyunları, Gösteriler ve Sohbetler Santral Etkinlik Alanı’nda Yapılacak
Ümraniye Belediyesi, Ramazan’da Ümraniyelilere yönelik çok sayıda etkinliğin yer aldığı özel bir program hazırladı. Ramazan ayı boyunca Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu, Mustafa Karataş, Vehbi Vakkasoğlu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Mustafa Akgül ve Yavuz Bahadıroğlu’nun da aralarında bulunduğu önemli isimler vatandaşlarla bir araya gelecek. Mehmet Kemiksiz, Sufi Ayinleri Topluluğu, Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelliler Korosu, Kerkük İlahi Grubu, Amir Ateş, Umut Mürare, Halil Necipoğlu ve Dervişan Mûsiki Topluluğu gibi kıymetli sanatçılar vatandaşlarla buluşturulacak. Ay boyunca iftar öncesi ise çocuklar için tiyatro oyunları ve animasyon filmler olacak. İftar sonrası da program mukabele ve sohbetlerle devam edecek.
Hemşehri Dernekleri Bu Yıl da Etkinliklerde Buluştu
Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik alanındaki hemşehri stantlarıyla Anadolu’nun farklı yörelerine ait kültürler, Ramazan gecelerinde Ümraniye’de sergilenecek. Alanda yer alan stantlarda dernekler kendi yöresel ürünlerini ve kültürlerini tanıtarak hemşehrilerini ağırlayacak.

Ümraniye 11 Ayın Sultanı Ramazan’a Hazır

Ümraniye 11 Ayın Sultanı Ramazan’a Hazır

Ümraniye 11 Ayın Sultanı Ramazan’a Hazır

Ümraniye 11 Ayın Sultanı Ramazan’a Hazır

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